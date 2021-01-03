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Шоу-бизнес

Валерия предрекла российской эстраде катастрофу

16:28, 03 января 2021

Российскую эстраду ждёт катастрофа, если в ближайшее время сохранятся связанные с эпидемией коронавируса ограничения. Такое мнение высказала певица Валерия.

Она напомнила, что от артистов, которые лишились доходов, зависит множество людей, задействованных в организации и проведении выступлений. Это тысячи человек, а вдобавок ко всему — и их семьи.

Безденежье представителей шоу-бизнеса тяжело ударит по ним всем, предупредила артистка.

Есть огромное количество разных компаний, которые занимаются установкой светового и звукового оборудования. Соответственно, они сейчас тоже не востребованы. Операторы, техники, световики — все сидят без работы. Катастрофическая ситуация на самом деле!цитирует Валерию «Собеседник».

Певица отметила, что не понимает, как жить всем этим людям, ведь платить зарплату всем невозможно.

Кроме того, под угрозой финансового краха оказались концертные залы и театры, добавила она.

Вместе с тем, по словам артистки, пока что финансовое состояние её семьи остается стабильным. Они с мужем продюсером Иосифом Пригожиным успели достаточно отложить «на черный день». И всё-таки любые накопления со временем заканчивается.

Валерия выразила уверенность, что только состоявшиеся артисты успели что-то собрать и отложить заработанное. В то же время у молодых исполнителей, не говоря уже про технический персонал, всё совсем по-другому, считает она.

Супруг звезды эстрады Пригожин ещё весной рассказывал о бедственном положении артистов. Тогда он заявлял, что на фоне пандемии те лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на скромные средства. По его словам, многие ошибочно считают представителей шоу-бизнеса богачами, в то время как они наряду с простыми людьми испытывают трудности и проедают то, что скоплено годами. Тем не менее, откровение продюсера вызвало шквал критики, в том числе со стороны самих музыкантов, особенно молодых, некоторые их которых заявили, что на стримах в Интернете зарабатывают больше своих старших коллег, оставшихся без гастролей.

Однако, как писал NEWS.ru, Пригожин не отказался от своей позиции. И несколько месяцев спустя он продолжал высказываться о том, что российские артисты теряют огромные деньги из-за пандемии коронавируса. Ситуация в сфере шоу-бизнеса остаётся катастрофической, считает он.

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