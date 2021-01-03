Валерия предрекла российской эстраде катастрофу

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Российскую эстраду ждёт катастрофа, если в ближайшее время сохранятся связанные с эпидемией коронавируса ограничения. Такое мнение высказала певица Валерия.

Она напомнила, что от артистов, которые лишились доходов, зависит множество людей, задействованных в организации и проведении выступлений. Это тысячи человек, а вдобавок ко всему — и их семьи.

Безденежье представителей шоу-бизнеса тяжело ударит по ним всем, предупредила артистка.

Есть огромное количество разных компаний, которые занимаются установкой светового и звукового оборудования. Соответственно, они сейчас тоже не востребованы. Операторы, техники, световики — все сидят без работы. Катастрофическая ситуация на самом деле! — цитирует Валерию «Собеседник».

Певица отметила, что не понимает, как жить всем этим людям, ведь платить зарплату всем невозможно.

Кроме того, под угрозой финансового краха оказались концертные залы и театры, добавила она.

Вместе с тем, по словам артистки, пока что финансовое состояние её семьи остается стабильным. Они с мужем продюсером Иосифом Пригожиным успели достаточно отложить «на черный день». И всё-таки любые накопления со временем заканчивается.

Валерия выразила уверенность, что только состоявшиеся артисты успели что-то собрать и отложить заработанное. В то же время у молодых исполнителей, не говоря уже про технический персонал, всё совсем по-другому, считает она.

Супруг звезды эстрады Пригожин ещё весной рассказывал о бедственном положении артистов. Тогда он заявлял, что на фоне пандемии те лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на скромные средства. По его словам, многие ошибочно считают представителей шоу-бизнеса богачами, в то время как они наряду с простыми людьми испытывают трудности и проедают то, что скоплено годами. Тем не менее, откровение продюсера вызвало шквал критики, в том числе со стороны самих музыкантов, особенно молодых, некоторые их которых заявили, что на стримах в Интернете зарабатывают больше своих старших коллег, оставшихся без гастролей.

Однако, как писал NEWS.ru, Пригожин не отказался от своей позиции. И несколько месяцев спустя он продолжал высказываться о том, что российские артисты теряют огромные деньги из-за пандемии коронавируса. Ситуация в сфере шоу-бизнеса остаётся катастрофической, считает он.