Валерия поздравила ветеранов с Днём Победы и пожелала им здоровья

https://static.news.ru/photo/38207860-b0b3-11eb-b435-96000091f725_660.jpg Валерия Фото: valeriya/instagram.com

Певица Валерия обратилась к ветеранам Великой Отечественной войны и поздравила их с Днём Победы. Как призналась артистка «360», она с каждым годом всё острее чувствует важность этого события и особенный вклад фронтовиков в победу.

По мнению Валерии, такие переживания связаны с тем, что сегодня у неё есть дети, которые находятся в таком возрасте, в каком ветераны уходили на фронт.

И от этого становится невыносимо больно и страшно, сколько вы пережили, сколько же выпало на вашу долю испытаний. И мне очень хочется, чтобы грядущие поколения помнили ваш подвиг, ценили всё, что вы сделали для нас, — сказала певица.

Валерия отметила, что ветеранов с каждым годом становится всё меньше, и пожелала им здоровья, чтобы они ни в чём не нуждались.

Я желаю, чтобы о вас заботились, чтобы вы ни в чём не нуждались. Потому что мы чтим ваш подвиг. Мы уважаем и ценим всё то, что вы для нас сделали. Спасибо вам большое, низкий поклон, — сказала она.

Свои поздравления участникам Великой Отечественной войны также записали модельер Валентин Юдашкин и певцы Валерий Сюткин и Олег Газманов.

Ранее поздравление с Днём Победы опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта и певица Ольга Бузова. В её глазах, судя по кадрам, стоят слёзы. На фоне метроном отсчитывает минуту молчания во время трансляции парада Победы на Красной площади в Москве.