Валерия после снегопада взялась за лопату

https://static.news.ru/photo/bd42da8c-6e01-11eb-a3c6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Валерия примерила на себя образ девушки с лопатой. После накрывшего Москву снегопада она вышла на улицу, чтобы попозировать на фоне сугроба и «индивидуальных средств расчистки».

Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина обнародовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в широком меховом пальто, джинсах и голубой шапке. «Бывают девушки с веслом, а у нас тут другой случай», — подписала снимок звезда эстрады.

Впрочем, далеко не все подписчики поверили, что Валерия вышла на улицу расчищать снег.

Твои снега останутся твоими... — иронично ответил один из подписчиков, цитируя припев её хита «Метелица».

«У всех звёзд пост про „замело“ и „с лопатой“. В нарядах от кутюр, с макияжем», — подметил другой пользователь. «Сфотай типа я снег лопатой убираю», «Вышла просто сфотаться с лопатой. Когда я убираю снег, мой look — аляска, прощайки и рейтузы», «Да, в таком наряде только снег и убирать», — посыпались следом комментарии.

Впрочем, некоторые образ оценили, назвав Валерию Снегурочкой с лопатой и Снежной королевой. Были среди отметившихся и те, кому тоже после выпавшего снега пришлось взяться за лопаты, но совсем не для фотосессии.

Ранее NEWS.ru писал, что Пригожин и Валерия, пережидавшие период самоизоляции в Дубае, успели заразиться там коронавирусом и пройти курс лечения.