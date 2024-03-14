Валерия поделилась секретом, как преодолеть кризис в отношениях Певица Валерия: кризис в отношениях помогут преодолеть воспоминания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерия

Воспоминания о счастливых моментах помогут преодолеть кризис в отношениях, уверена певица Валерия. В разговоре с Пятым каналом она подчеркнула, что «возникновению романтических флюидов» также способствуют поездки в новые места и путешествия вместе с любимым человеком.

Нужно возвращаться в те моменты и пробуждать в себе то самое состояние. А это возникает на самом деле. И даже если вы приезжаете в новое место. Просто гулять по какой-то красивой незнакомой улице, рассматривать дома, чувствовать себя незнакомцами. И, может быть, ты первый раз куда-то выбрался. Ты впадаешь в особенное состояние, — пояснила певица.

Валерия отметила, что чаще всего кризис в отношениях возникает из-за рутины. По словам певицы, все вокруг становится обыденным. Даже когда люди любят друг друга, бытовые трудности могут оказать негативное влияние на отношения, уверена артистка.

Актер Эммануил Виторган ранее рассказал, что необходимо прислушиваться к окружающим, чтобы сохранить хорошие отношения с людьми. Он призвал не забывать, что у каждого может быть своя точка зрения и свой характер. Актер порекомендовал не пытаться настаивать на собственной правоте и не поучать других.