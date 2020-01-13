https://static.news.ru/photo/7182b13e-3677-11ea-9b9f-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Певица Валерия с иронией отнеслась к пожеланию уехать из России, которое высказала пользовательница соцсети. Оно появилось после публикации артисткой снимков с отдыха в Дубае, в подписи к которому исполнительница посетовала на погоду.

Сообщение Валерии, которое она разместила в Instagram, понравилось не всем комментаторам.

Да уезжай ты туда навсегда, так надоела, — написала @buevich.t.

В ответ певица посмеялась и предложила просто отписаться. Её поддержали поклонники: «Уезжай ты куда подальше, а мы будем с Валерией», «Откуда вы беретесь такие, вроде не молодая, а мозгов нет совсем», «Молодцы. Отдыхать нужно», «Приятного отдыха!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерия удивила пользователей соцсети публикацией фотографии перед концертом в Воронеже. Исполнительница отметила, что в праздничные дни она находится не на отдыхе, а на гастролях. Поклонники Валерии не увидели ничего удивительного в кожаной куртке, в которую была облачена певица. В комментариях только об этом они и говорили.