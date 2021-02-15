Валерия опубликовала фото новорождённой внучки

Певица Валерия, которая 1 января стала бабушкой, решила порадовать подписчиков и опубликовала в социальной сети снимок своей внучки Селин. Малышку родила жена сына звезды Арсения Шульгина Лиана. На фотографии Валерия вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, держат ребёнка на руках.
В посте, опубликованном в Instagram, певица отметила, что теперь в их семье появилась «мощнейшая точка притяжения». При этом бабушка и дедушка лицо маленькой Селин не показали, зато сами буквально светились от счастья.
Теперь у нас в семье появилась мощнейшая точка притяжения — наша чудесная Селин, от неё невозможно оторваться. Вчера пришлось вспомнить все колыбельные, которые пела своим детям, — написала Валерия.
Подписчики сразу же отреагировали на публикацию и оставили множество комментариев с пожеланиями счастья семейству. Многие отметили, что певицу язык не поворачивается назвать бабушкой, так как выглядит она совсем не на свой возраст.
Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии. На Лиане Волковой он женился в августе прошлого года, а потом стало известно, что 22-летняя девушка беременна.
Новоиспечённый отец рассказывал, что эта новогодняя ночь стала самой интересной за всю жизнь. Он всё время присутствовал в отделении вместе с женой. По словам Арсения, психологически это было очень тяжело.
Ранее родители Селин устроили ей первую фотосессию. В начале февраля малышке исполнился один месяц. Это событие Арсений и Лиана решили отпраздновать красивыми снимками, сообщал NEWS.ru.