Валерия опубликовала фото новорождённой внучки

https://static.news.ru/photo/c2615c30-6f7a-11eb-82c9-96000091f725_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: valeriya/instagram.com

Певица Валерия, которая 1 января стала бабушкой, решила порадовать подписчиков и опубликовала в социальной сети снимок своей внучки Селин. Малышку родила жена сына звезды Арсения Шульгина Лиана. На фотографии Валерия вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, держат ребёнка на руках.

В посте, опубликованном в Instagram, певица отметила, что теперь в их семье появилась «мощнейшая точка притяжения». При этом бабушка и дедушка лицо маленькой Селин не показали, зато сами буквально светились от счастья.

Теперь у нас в семье появилась мощнейшая точка притяжения — наша чудесная Селин, от неё невозможно оторваться. Вчера пришлось вспомнить все колыбельные, которые пела своим детям, — написала Валерия.

Подписчики сразу же отреагировали на публикацию и оставили множество комментариев с пожеланиями счастья семейству. Многие отметили, что певицу язык не поворачивается назвать бабушкой, так как выглядит она совсем не на свой возраст.

Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии. На Лиане Волковой он женился в августе прошлого года, а потом стало известно, что 22-летняя девушка беременна.

Новоиспечённый отец рассказывал, что эта новогодняя ночь стала самой интересной за всю жизнь. Он всё время присутствовал в отделении вместе с женой. По словам Арсения, психологически это было очень тяжело.

Ранее родители Селин устроили ей первую фотосессию. В начале февраля малышке исполнился один месяц. Это событие Арсений и Лиана решили отпраздновать красивыми снимками, сообщал NEWS.ru.