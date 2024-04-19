Валерия нарядилась в прозрачные штаны в честь 56-летия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Валерия

Российская певица Валерия опубликовала в своем Telegram-канале фотографию, на которой предстала в пикантном образе. Артистка примерила прозрачные расклешенные брюки, через которые полностью просвечивали ноги, и черный кожаный пиджак, уточнив, что откровенная фотосессия приурочена к ее 56 дню рождения.

Только что я открыла дверь в новый год своей жизни. Не знаю, что впереди, и не хочу знать, желаю жить здесь и сейчас. Я никогда не была больше довольна собой, чем теперь, когда мне исполнилось 56, и это не кокетство, а самая настоящая правда, — подписала снимок певица.

Образ на фотографии дополнили черные туфли на высоком каблуке, макияж с ярко-красной помадой и знаменитое прямое каре Валерии. Подписчики певицы отметили, что столь готический образ непривычен, но очень идет артистке.

Ранее папарацци сделали новое фото американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Фанаты удивились внешнему виду артистки: ее живот выглядел дряблым, вероятно, кожа обвисла из-за резкого похудения. Как пишет Daily Mail, 54-летняя знаменитость готовится к череде светских мероприятий, которые стартуют в мае, а также к промо своего нового альбома. Отмечается, что Лопес могла переборщить с «сушкой».