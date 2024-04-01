Валерия на шоу «Маска» дала «зависимой» Тодоренко смешную кличку Валерия на шоу «Маска» назвала Тодоренко «мозгополоскушкой»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко во время нового выпуска «Маски» на телеканале НТВ рассказала, что певица Валерия, входящая в состав жюри на телешоу, называет ее «мозгополоскушкой». Кроме этого, блогер призналась в «зависимости» от стирки своих и чужих вещей.

Я постоянно стираю свои вещи, но и чужие. Филипп, если нужна помощь, обращайтесь, — предложила Тодоренко, обратившись к музыканту Филиппу Киркорову.

После неожиданного заявления телеведущей участник программы Енот пошутил, что выходит она «тоже полоскушка». Такое замечание не оставил без внимания Киркоров.

На уши она точно полоскушка, — подчеркнул певец.

Ранее Тодоренко сравнили с российской балериной Анастасией Волочковой после снимка, которым она поделилась со своими фанатами. На фотографии девушка делает шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима, и держит правой рукой закинутую за голову левую ногу. Подписчики восхитились гибкостью звезды и начали активно комментировать снимок.

До этого Волочкову раскритиковали в Сети за то, что та на снимке закинула ногу на памятник времен Великой Отечественной войны. Ее подписчики назвали этот поступок неуважительным по отношению к истории и людям того времени. Сама балерина дополнила публикацию: «Ни дня без движухи».