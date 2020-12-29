Валерия Меладзе попросили развестись с Джанабаевой

https://static.news.ru/photo/cfc93ea8-4b47-11eb-b83c-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: albinadzhanabaeva/instagram.com

Российского певца Валерия Меладзе призвали развестись с Альбиной Джанабаевой и вернуться к экс-супруге — Ирине Малухиной. Артист шесть лет живёт в браке с исполнительницей. Она подарила ему двоих сыновей. Однако часть фанатов музыканта не могут забыть первую возлюбленную звезды и жаждут воссоединения пары.

Здравствуйте, Валерий! Я желаю вам, чтобы вы развелись с Джанабаевой и сошлись с Ириной, она же мудрая, красивая, — написал один из подписчиков Меладзе в социальной сети Instagram.

Сама Малухина не раз признавалась, что разрыв с мужем дался ей тяжело, но со временем боль утихла, и женщина даже простила бывшего спутника, пишет журнал StarHit. А Меладзе только недавно признался в многолетних изменах Ирине с Джанабаевой.

Накануне российский певец Дмитрий Маликов заявил, что готов завершить карьеру на сцене. На YouTube-шоу «Личные связи» он рассказал, что больше не хочет выступать и назвал поп-музыку, по аналогии с поэзией, уделом молодых. Исполнитель добавил, что пришло время уступить место новому поколению в музыкальной индустрии.

Ранее Валерий Меладзе призвал бойкотировать новогодние «голубые огоньки». Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию. Меладзе считает, что если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних шоу им тоже не стоит. По мнению певца, тогда, может, «кто-то заметит», что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, у которых нет работы уже несколько месяцев, писал NEWS.ru.