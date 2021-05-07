Валерия и Стоянов объяснили случайный одинаковый стиль участием в «Маске»

https://static.news.ru/photo/dad31308-af9e-11eb-9ffa-96000091f725_660.jpg Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерия и Юрий Стоянов случайно надели на встречу одинаковые майки с Чарли Чаплином. Это вызвало такое удивление певицы, что она смогла объяснить совпадение только одним — совместным участием в шоу «Маска».

Артисты встретились на одном из мероприятий и буквально со смеху попадали, увидев друг друга в одинаковой одежде. Певица в своём микроблоге оправдывалась, что эту майку с изображением великого смешного она надевает «раз в сто лет», а тут решила в ней появиться на публике и сразу попала «в десятку».

Стоянов же, по его словам, вообще решил надеть такую майку в первый раз и тоже оказался во власти мистики. Артисты сфотографировались вместе, чтобы показать публике, как они после шоу связаны друг с другом мысленно и даже на расстоянии.

Я эту майку надеваю раз в сто лет, он — вообще в первый раз. Ну вот как так? Совпадение??? Не думаю. Это все «Маска», — написала под снимком Валерия.

Юрий Стоянов принял участие в шоу «Маска» в костюме Банана. Он не дошёл до финала, но все его выступления были зажигательными, артист сумел вновь продемонстрировать зрителям свой талант.

Валерия вновь оказалась членом жюри, она искренне переживала за героя под маской Банана и обрадовалась, увидев на сцене Стоянова.

Поклонники певицы искренне порадовались за артистов, отметили, насколько замечательным был второй сезон шоу и пожелали звёздам успехов.

Как сообщалось ранее, российская певица Валерия впервые после главного скандала на шоу «Маска» с Азизой рассказала подробности того дня. Она входит в жюри и старается всегда очень внимательно изучать так называемое досье российских исполнителей.