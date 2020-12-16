Пригожин объяснил, почему Валерия вернула 8 млн рублей организаторам шоу

https://static.news.ru/photo/a45c0fd4-40a7-11eb-96ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Продюсер Иосиф Пригожин назвал домыслами и передёргиванием информацию о том, что его супруга певица Валерия лишилась 8 млн рублей из-за коронавируса.

Потерять можно честь, совесть, достоинство, а деньги невозможно потерять. Их можно не заработать. Мы не болели, мы боимся заболеть, поэтому не готовы летать внутри страны на какие-то мероприятия, — отметил Пригожин в интервью Пятому каналу.

По его словам, нет ничего криминального в том, что организаторам новогодней вечеринки в России его семья вернула восемь миллионов рублей. Продюсер также призвал общественность «потерпеть» и «взять себя в руки».

Конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым продолжает активно развиваться. Так, некоторое время назад продюсер пригрозил музыканту физической силой.

Ранее певец Валерий Меладзе заявил о важности корпоративов и выступлений звёзд, которые в 2020 году практически остались без работы. А музыкальный критик Сергей Соседов призвал «бедствующих» артистов продавать своё имущество: яхты, автомобили и виллы за рубежом, писал NEWS.ru.