Певица Валерия считает, что её дети должны не думать о наследстве, а рассчитывать в жизни только на себя. По её мнению, они должны самостоятельно приобретать машины, недвижимость и яхты.
У меня бабушка прожила сто лет, поэтому дети знают мой потенциал и, как говорится, устанут ждать моей смерти, — цитирует певицу Teleprogramma.pro.
Она также подчеркнула, что дети никогда не просят у неё деньги даже в долг.
Как ранее писал NEWS.ru, будущий политик Алла Перфилова, более известная как певица Валерия, стала получать огромное количество просьб о помощи после того, как объявила о намерении создать собственную партию «Сильные женщины».
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