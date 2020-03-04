https://static.news.ru/photo/7c3ac368-5ddd-11ea-8145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Валерия считает, что её дети должны не думать о наследстве, а рассчитывать в жизни только на себя. По её мнению, они должны самостоятельно приобретать машины, недвижимость и яхты.

У меня бабушка прожила сто лет, поэтому дети знают мой потенциал и, как говорится, устанут ждать моей смерти, — цитирует певицу Teleprogramma.pro.

Она также подчеркнула, что дети никогда не просят у неё деньги даже в долг.

Как ранее писал NEWS.ru, будущий политик Алла Перфилова, более известная как певица Валерия, стала получать огромное количество просьб о помощи после того, как объявила о намерении создать собственную партию «Сильные женщины».