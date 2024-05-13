Валерия дала совет, как пережить турбулентное время Певица Валерия: в турбулентное время нужно сосредоточиться на себе

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Иосиф Пригожин и Валерия

В непростое, турбулентное время каждому необходимо сосредоточиться на себе, на своих делах и заботах, таким мнением с корреспондентом NEWS.ru поделилась певица Валерия в рамках VII музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS. По ее словам, таким образом сложные времена пережить намного легче.

Каждый должен сосредоточиться на себе: на своих делах, на своих заботах, на своих устремлениях, на желании сделать хорошо другому человеку. Если каждый будет жить так, мы самые непростые времена переживем гораздо легче. Так хочется, чтобы в соцсетях перестали сеять эту ненависть, на ровном месте, без всякой причины, что-то сочинять, чтобы цепляли заголовки. И эта ненависть начинает множиться. Так хочется это все остановить или запретить на законодательном уровне, — призналась исполнительница.

Ранее Валерия в «Шоу Воли» по лысине узнала своего супруга продюсера Иосифа Пригожина с завязанными глазами. Исполнительница прикасалась к другим лысым мужчинам и с уверенностью нашла мужа.

Ведущий Павел Воля высадил в студии несколько лысых молодых людей, среди которых был Пригожин, и попросил Валерию потрогать голову каждого. Звезда, как оказалось, хорошо знает своего супруга на ощупь, она быстро отвергла подставных мужчин и безошибочно выбрала Иосифа.