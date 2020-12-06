Валерия блеснула на «Песне года» в костюма-смокинге цвета новогодней мишуры

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Нетребко пришла в восторг от мерцающего золотого облачения Софии Ротару, в котором певица приняла участие в ежегодном фестивале «Песня года». Звезда эстрады в свои 73 года удивила не только оперную диву, но и зрителей своим эффектным и моложавым видом.

На сцене Ротару представила два наряда: красное платье макси с воланами и костюм чёрно-золотой расцветки с бахромой. В последнем певица сфотографировалась вместе с Филиппом Киркоровым. Это фото и увидела Нетребко,...