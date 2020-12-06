Валерия блеснула на «Песне года» в костюма-смокинге цвета новогодней мишуры

Валерия поразила зрителей на фестивале «Песня года» необычайно эффектным нарядом. Певица надела блестящий костюм-смокинг серебристого оттенка с принтом под имитацию новогодней мишуры.
Поклонники сразу заметили, что праздничное одеяние певицы создаёт новогоднее настроение. Выступала Валерия с дуэте с певицей Назимой, которая выбрала для концерта наряд цвета фуксии с жакетом и шортами. Образ партнёрши Валерии дополнили чёрные ботфорты и чёрный топ.
Поклонники сразу оценили наряд певицы. «Как красиво!», «Валерия такая праздничная», «Очень интересный костюм», «Как новогодняя ёлочка!», написали поклонники в комментариях.
Валерия сообщила подписчикам, что их песня «Тысяча историй», представленная на «Песне года», уже набрала на YouTube 25 млн просмотров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Нетребко пришла в восторг от мерцающего золотого облачения Софии Ротару, в котором певица приняла участие в ежегодном фестивале «Песня года». Звезда эстрады в свои 73 года удивила не только оперную диву, но и зрителей своим эффектным и моложавым видом.