https://static.news.ru/photo/ff55e35c-c78f-11e9-a402-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Валерий Меладзе решил нарушить молчание в отношении темы о семье и поделился фотографией со старшим сыном Константином.

На своей странице в Instagram популярный артист впервые выложил фотографию с 15-летним сыном. Меладзе рассказал, что Константин интересуется наукой, техникой и спортом.

Рядом со мной человек, который не любит шоу-бизнес, не ходит на концерты. Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт, — подписал фотографию певец.

Поклонники и коллеги по цеху выразили восхищение старшим сыном Меладзе и отметили, что он похож на звёздного отца.

Старший сын Валерия Меладзе и певицы Альбиной Джанабаевой родился в 2004 году, когда артист ещё состоял в браке со своей первой супругой Ириной. Через пять лет он признал мальчика своим наследником.

Официально пара оформила отношения лишь в 2014 году, тогда же появился на свет их второй сын Лука. От первого брака у Меладзе есть трое дочерей.

News.ru ранее писал, что дочь Меладзе Инга развелась с мужем-иностранцем. Её брак с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.