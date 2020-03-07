https://static.news.ru/photo/450b4e56-6087-11ea-b483-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Валерий Меладзе рассказал о своих детях от певицы Альбины Джанабаевой. Звёздная пара воспитывает шестнадцатилетнего Константина и пятилетнего Луку.

По словам отца, сыновья растут скромными. Они не имеют никакого отношения к шоу-бизнесу. У ребят технический склад ума. Их больше интересует спорт.

Они у нас технари. Младший любит бегать. Старший техник и обожает плавание. До недавнего времени я плавал лучше него. А сейчас он впереди, — рассказал музыкант в в эфире программы «Ты не поверишь!».

Исполнитель сказал, что любит радовать супругу подарками. А она его балует шарлоткой. Им удаётся сохранять хорошие отношения благодаря диалогу. Они быстро мирятся, несмотря на вспыльчивый характер Меладзе.

Как писал NEWS.ru, артисты Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Ани Лорак и Николай Басков получили по две статуэтки на премии «Русского радио» «Золотой граммофон». Валерию Меладзе дали две награды за песни «Чего ты хочешь от меня?» и «Сколько лет», Ани Лорак — за «Сон» и «Сумасшедшая», Николаю Баскову — за «Караоке» и «Сердце на сердце». Вера Брежнева одну статуэтку получила за «Любите друг друга», а вторую — за спетую в дуэте с Еленой Север «Зла не держи».