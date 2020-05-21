Валерий Леонтьев заметно помолодел за время карантина

Как писал Лев Толстой в 1862 году на своем фото: «Самъ себя снялъ», — пошутил в подписи к снимку Леонтьев.
Поклонники сразу обратили внимание, что певец заметно похорошел и осыпали его комплиментами. «Счастливы видеть вас в добром здравии и отличном настроении», «Мир меняется. Годы сменяют друг друга, а вы все такой же молодой и красивый», — написали фанаты. Многие отметили, что режим самоизоляции пошёл Леонтьеву на пользу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерий Леонтьев отменил несколько концертов из-за резкого ухудшения самочувствия. Певец обратился к врачам, оказалось, что это связано с обострением после перенесённой в январе операции.