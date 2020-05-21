Валерий Леонтьев заметно помолодел за время карантина

https://static.news.ru/photo/ba5731bc-9b19-11ea-bf97-fa163e074e61_660.jpg Валерий Леонтьев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерий Леонтьев удивил поклонников свежим снимком с карантина. Певец хорошо выглядит и заметно помолодел.

На фото 71-летний артист сидит в своём автомобиле.

Как писал Лев Толстой в 1862 году на своем фото: «Самъ себя снялъ», — пошутил в подписи к снимку Леонтьев.

Поклонники сразу обратили внимание, что певец заметно похорошел и осыпали его комплиментами. «Счастливы видеть вас в добром здравии и отличном настроении», «Мир меняется. Годы сменяют друг друга, а вы все такой же молодой и красивый», — написали фанаты. Многие отметили, что режим самоизоляции пошёл Леонтьеву на пользу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерий Леонтьев отменил несколько концертов из-за резкого ухудшения самочувствия. Певец обратился к врачам, оказалось, что это связано с обострением после перенесённой в январе операции.