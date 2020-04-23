Вайкуле рассказала о творческом саморазвитии на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/b01016f0-8535-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Лайма Вайкуле Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Практически у любого творческого человека есть ресурсы к саморазвитию даже во время самоизоляции. Такое мнение высказала латвийская певица Лайма Вайкуле.

По её словам, для человека, который привык быть в разъездах, «останавливаться» непривычно, зато есть время подумать и определить дальнейший путь.

Сегодня, когда музыкант сидит дома, у него есть возможность заниматься творчеством, сделать домашнюю запись какой-то песни, — сказала Вайкуле Радио Sputnik

По её словам, сейчас в Интернете проходит музыкальный конкурс Laima Voice, заявку может отправить любой желающий. Свои работы прислали уже больше тысячи исполнителей из разных стран. Лучшие выступят на фестивале Laima Rendezvous, который состоится после того, как ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, будут сняты. В этом году фестиваль должен пройти в шестой раз, но все зависит от того, какая будет ситуация в мире.

Ранее, как писал NEWS.ru, Вайкуле рассказала о съёмках шуточных роликом для Instagram в партнёрстве с Аллой Пугачёвой. Она отметила, что коллега по сцене их России — идеальный блогер.