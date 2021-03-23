Ваенга восхитила фанатов фотографией школьных времён

https://static.news.ru/photo/09e899aa-8b97-11eb-922a-96000091f725_660.jpg Еленга Ваенга Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Елена Ваенга опубликовала на своей странице фото школьных времён. Певице на снимке 16 лет, она в белой блузке позирует вполоборота к камере.

instagram.com/vaengaofficial

Сама исполнительница почему-то осталась не в восторге от портрета.

Н-да... — подписала фото Ваенга.

А вот поклонники пришли в восторг от снимка маститой артистки в юные годы. Особенно они обратили внимание на огромные глаза будущей певицы и пронзительный взгляд.

«Глаза — просто утонуть можно!», «В глазах есть то, что невозможно спрятать. На этой фотографии вы совсем юная, а в глазах уже мудрость и разум», — осыпали комплиментами артистку поклонники.

Впрочем, сама Ваенга рассказывала, что никогда не была в школе пай-девочкой, а запросто могла дать сдачи обидчику. «Если меня кто-то задел, он мог в буквальном смысле слова полететь в окно», — рассказывала о своих юных годах исполнительница в программе Татьяны Устиновой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Елена Ваенга продолжает отдавать часть своих доходов своему бывшему возлюбленному — продюсеру Ивану Матвиенко. Об этом звезда эстрады рассказала в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».