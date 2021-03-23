Ваенга восхитила фанатов фотографией школьных времён

Елена Ваенга опубликовала на своей странице фото школьных времён. Певице на снимке 16 лет, она в белой блузке позирует вполоборота к камере.
Сама исполнительница почему-то осталась не в восторге от портрета.
Н-да... — подписала фото Ваенга.
А вот поклонники пришли в восторг от снимка маститой артистки в юные годы. Особенно они обратили внимание на огромные глаза будущей певицы и пронзительный взгляд.
«Глаза — просто утонуть можно!», «В глазах есть то, что невозможно спрятать. На этой фотографии вы совсем юная, а в глазах уже мудрость и разум», — осыпали комплиментами артистку поклонники.
Впрочем, сама Ваенга рассказывала, что никогда не была в школе пай-девочкой, а запросто могла дать сдачи обидчику. «Если меня кто-то задел, он мог в буквальном смысле слова полететь в окно», — рассказывала о своих юных годах исполнительница в программе Татьяны Устиновой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Елена Ваенга продолжает отдавать часть своих доходов своему бывшему возлюбленному — продюсеру Ивану Матвиенко. Об этом звезда эстрады рассказала в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».