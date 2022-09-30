В Ялте обворовали дом певца Данко

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российский певец Данко

На участок певца Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) в Ялте проникли воры, которые украли раскладную лестницу и детский велосипед, передает KP.RU. Самого артиста дома не было — там были только его жена Мария Силуянова и его шестилетний ребенок. По словам женщины, факт проникновения злоумышленника на участок она обнаружила только утром и теперь не может ощущать себя дома в безопасности.

Все случилось утром, пока я крепко спала <...>. Я вышла из дома, смотрю — ворота открыты <...>. Пока мы с ребенком спали, неизвестный или неизвестные проникли на участок. Скорее всего, налетчика что-то спугнуло и он сбежал, не потрудившись закрыть ворота. А если бы он полез в дом? — рассказала Силуянова.

Она уточнила, что нижний этаж дома до сих пор достраивают — там работают нанятые парой строители. Сначала женщина подумала, что ворота забыли закрыть они, пока не обнаружила пропажу вещей с участка. По словам жены Данко, ее не смущает нанесенный ворами ущерб, но пугает сам факт проникновения преступников на участок.

После происшествия Силуянова вызвала полицию. Сотрудники составили протокол, сняли отпечатки пальцев, а также изъяли записи с ближайших камер наблюдения.

Как сообщалось ранее, четыре грабителя проникли в сад у дома нападающего «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга, после чего избили его и ограбили. Они также угрожали футболисту и его жене огнестрельным оружием. Отмечается, что грабители открыли сейф и забрали из него драгоценности, после чего скрылись на автомобиле.