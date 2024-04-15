В Угличе зрители сбежали с концерта Александра Серова и получили упреки В Угличе поклонники Александра Серова ушли с концерта и оставили полупустой зал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Серов

В Угличе Ярославской области сольный концерт певца Александра Серова 13 апреля прошел практически в полупустом зале, поскольку публика ушла, не дождавшись окончания выступления, пишет YarNews. Отмечается, что зрителей было мало даже в начале мероприятия. В соцсетях осудили покинувших зал, назвав поступок неуважением к артисту и его музыкантам.

Стыдоба! Приехал народный артист. Еще играли музыканты, певец вышел и увидел перед собой пустующий зал — зрители понеслись в гардероб за своей одеждой. Люди, это неуважение к гостям, не будьте вы стадом баранов! Дождитесь, когда артисты покинут сцену. Это вопрос считанных минут! — возмутилась одна из зрительниц.

Ранее певец Григорий Лепс во время концерта в Костроме выбил телефон из рук поклонницы, снимавшей его. Артист наклонился к фанатке и попросил убрать смартфон, так как девушка держала его слишком близко к нему, однако она продолжила записывать исполнителя на видео. Тогда Лепс ударил рукой по гаджету, и он отлетел в сторону. Девушка, в свою очередь, обрадовалась, что смогла вывести из себя знаменитость.

В Санкт-Петербурге фанатка напала на певицу во время выступления на фестивале косплеев. Когда исполнительница вышла на сцену, к ней подбежала зрительница, которую пришлось оттаскивать сразу нескольким организаторам. Выяснилось, что девушка долгое время преследовала артистку. В травмпункте певице диагностировали ссадины на горле и плече.