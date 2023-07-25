В Турции отменили концерт Ани Лорак из-за жалоб украинцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинская певица Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак не сможет выступить в турецком городе Анталья после отмены ее шоу в концертном зале театра «Космос» из-за жалоб членов украинской диаспоры. Об этом в своем блоге в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) сообщил консул Украины в Анталье Александр Воронин. По его словам, решение было принято украинским сообществом и советом директоров крупнейшего гостиничного холдинга Kilit Hospitality Group, которому принадлежит концертный зал, а также сеть отелей Nirvana.

Воронин заявил, что во время принятия решения была учтена «роль личности артиста» в ситуации с СВО, а также «возможные репутационные последствия проведения такого концерта с учетом социального резонанса украинской общины».

Продажа билетов остановлена, тем, кто уже их приобрел, будет сделан возврат средств, — подчеркнул Воронин.

Консул также отметил, что владельцы холдинга Kilit Hospatality Group оказывают поддержку украинской стороне, в частности, в 2022 году размещали у себя более 200 детей-сирот из Днепропетровской области на три месяца.

Ранее украинский исполнитель Monatik (Дмитрий Монатик) назвал Лорак предательницей из-за ее молчания по поводу СВО на Украине. Артист предположил, что на певицу влияет окружение, которое запрещает ей открыто выражать свою позицию. Исполнитель заявил, что он верит в доброту Лорак, но считает, что украинцы никогда не забудут ее поступка.

Также в марте 2023 года в России были отменены концерты Лорак в Краснодаре и Ростове, а ее саму предлагали признать иностранным агентом. За признание Лорак иноагентом ратовали общественники. Они направили соответствующее обращение в Генпрокуратуру. По их мнению, певица пытается «усидеть на двух стульях».