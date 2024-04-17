В Театре кошек уточнили состояние попавшего в реанимацию Куклачева Театр кошек: Куклачева перевели в обычную палату из реанимации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в связи с улучшением состояния переведен из реанимационного отделения в обычную палату, сообщила пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене, передает ТАСС. По ее словам, дрессировщик уже думает о возвращении к работе и выступлениям.

Юрия Куклачева перевели в обычную палату, динамика восстановления положительная. Уже думает о работе, — пояснила она.

Ранее Юрий Куклачев рассказал, что в операционной перенес остановку сердца. По словам основателя московского Театра кошек, его жизнь спас хирург с «золотыми руками». Артист добавил, что врач не только запустил его сердечную мышцу, но и вытащил всю гадость, забившую сосуды.

До этого реабилитолог Александр Комаров, комментируя операцию на сердце Куклачева, заявил, что артист сможет вернуться на сцену не ранее чем через два месяца. Специалист уточнил, что именно столько времени обычно продолжается кардиологическая реабилитация.

Куклачев был госпитализирован 12 апреля из концертного зала «Вегас Сити Холл», где проходил его бенефис, посвященный юбилею. Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что врачи диагностировали у дрессировщика обширный инфаркт. Затем Куклачеву провели трехчасовую операцию.