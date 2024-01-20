«В связи со смертью»: Меладзе раскрыл истинную причину переноса концертов Меладзе объяснил перенос концертов смертью отца

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Валерий Меладзе

Валерий Меладзе опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, в котором раскрыл, что истинной причиной переноса его концертов в Алма-Ате является смерть отца. Певец сделал это после того, как в Сети распространились слухи. Согласно им, концерты артиста были перенесены из-за поддержки Казахстаном санкций.

Дорогие друзья, в связи со смертью одного из самых близких мне людей мне приходится перенести концерты в Алма-Ате. <...> Я надеюсь на ваше понимание и буду ждать вас в феврале, — рассказал Меладзе.

Концерт, который планировалось провести 20 января, состоится 2 февраля, а выступление артиста 23 января перенесено на 4 февраля. Последнее мероприятие с участием Меладзе пройдет 6 февраля. Все купленные билеты будут действительны на новую дату.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщала, что отца исполнителя госпитализировали из-за последствий коронавируса. Она написала, что 90-летний Шота Меладзе находится без сознания в одной из клиник Подмосковья. Уже тогда телеведущая заявила, что артист отменил все ближайшие концерты из-за тяжелого состояния родственника.