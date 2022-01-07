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В США умер первый темнокожий обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль

В возрасте 94 лет умер первый темнокожий оскароносный актёр Сидни Пуатье
21:54, 07 января 2022
В США умер первый темнокожий обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Сидни Пуатье Фото: D. Long/Global Look Press
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Первый темнокожий лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль Сидни Пуатье скончался в возрасте 94 лет, передаёт издание TMZ. О причинах смерти актёра не сообщается.

Своими новаторскими ролями и исключительным талантом Сидни Пуатье олицетворял достоинство и изящество, раскрывая силу фильмов, сближающих нас. Он также открыл двери для поколения актёров. Мы с Мишель передаём нашу любовь его семье и легиону поклонников, — написал в своем Twiter бывший президент США Барак Обама.

Пуатье родился в 1927 году в американском городе Майами в семье выходцев с Багамских островов. За свою продолжительную карьеру актёр сыграл в нескольких десятках фильмов. В 1963-м за роль в фильме «Полевые лилии» Пуатье получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». В последствии Пуатье резко сменил сферу своей деятельности и стал дипломатом Багамских остров. с 1997 по 2007 год служил полномочным и чрезвычайным послом в Японии.

6 сентября 2021-го в возрасте 88 лет скончался другой большой актёр — француз Жан-Поль Бельмондо. Всего он сыграл более 80 ролей в кино и свыше 30 в театре. Российскому зрителю Бельмондо запомнился ролью сотрудника французских спецслужб Жосслена Бомона в фильме «Профессионал».

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