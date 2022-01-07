В США умер первый темнокожий обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль

Первый темнокожий лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль Сидни Пуатье скончался в возрасте 94 лет, передаёт издание TMZ. О причинах смерти актёра не сообщается.

Своими новаторскими ролями и исключительным талантом Сидни Пуатье олицетворял достоинство и изящество, раскрывая силу фильмов, сближающих нас. Он также открыл двери для поколения актёров. Мы с Мишель передаём нашу любовь его семье и легиону поклонников, — написал в своем Twiter бывший президент США Барак Обама.

Through his groundbreaking roles and singular talent, Sidney Poitier epitomized dignity and grace, revealing the power of movies to bring us closer together. He also opened doors for a generation of actors. Michelle and I send our love to his family and legion of fans. pic.twitter.com/zkYKFSxfKA — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2022

Пуатье родился в 1927 году в американском городе Майами в семье выходцев с Багамских островов. За свою продолжительную карьеру актёр сыграл в нескольких десятках фильмов. В 1963-м за роль в фильме «Полевые лилии» Пуатье получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». В последствии Пуатье резко сменил сферу своей деятельности и стал дипломатом Багамских остров. с 1997 по 2007 год служил полномочным и чрезвычайным послом в Японии.

6 сентября 2021-го в возрасте 88 лет скончался другой большой актёр — француз Жан-Поль Бельмондо. Всего он сыграл более 80 ролей в кино и свыше 30 в театре. Российскому зрителю Бельмондо запомнился ролью сотрудника французских спецслужб Жосслена Бомона в фильме «Профессионал».