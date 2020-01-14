В Лос-Анджелесе был найден мёртвым актёр Стэн Кирш, известный по съёмкам в сериалах «Горец» и «Друзья».
Кирш был обнаружен 11 января в своём доме. По предварительной версии, он мог покончить с собой. Актёру был 51 год,
Стэн Кирш, помимо съёмок в кино, занимался режиссурой, в 2008 году основал собственную актёрскую студию.
Ранее NEWS.ru сообщал о смерти австралийского актёра и модели Гарри Хэйнса. Актёр ушёл из жизни в возрасте 27 лет. По словам его матери, у него были проблемы с зависимостью и психическим расстройством.
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