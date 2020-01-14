https://static.news.ru/photo/18c9017a-3766-11ea-a105-fa163e074e61_660.jpg Стэн Кирш Фото: Davis-Panzer Productions

В Лос-Анджелесе был найден мёртвым актёр Стэн Кирш, известный по съёмкам в сериалах «Горец» и «Друзья».

Кирш был обнаружен 11 января в своём доме. По предварительной версии, он мог покончить с собой. Актёру был 51 год, сообщил портал TMZ.

Стэн Кирш, помимо съёмок в кино, занимался режиссурой, в 2008 году основал собственную актёрскую студию.

Ранее NEWS.ru сообщал о смерти австралийского актёра и модели Гарри Хэйнса. Актёр ушёл из жизни в возрасте 27 лет. По словам его матери, у него были проблемы с зависимостью и психическим расстройством.