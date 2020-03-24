https://static.news.ru/photo/18b917da-6db5-11ea-a5a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Duke Todd/twitter.com

Умер американский артист шоу с переодеваниями Нашом Вуден, известный как дрэг-квин Мона Фут. Его знакомые рассказали, что незадолго до смерти у него обнаружили коронавирус.

Несмотря на слова друзей, официально информация о диагнозе Моны Фут подтверждена не была, сообщает «Газета.ru».

Нашом Вуден был известным артистом в клубах Нью-Йорка. Он начал карьеру в образе Моны Фут в 1989 году, обучившись макияжу у легенды культуры дрэг-квин Ру Пола.

Как писал NEWS.ru, британский режиссёр Кристофер Нолан обратился к правительству США и кинозрителям с просьбой оказать поддержку кинотеатрам, которые понесли убытки из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.