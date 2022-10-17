В Союзе писателей назвали единственный способ возрождения эстрады России Член Союза писателей Антонов: возродить эстраду России можно через возвращение к народности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зрители во время концерта

Главной проблемой российского шоу-бизнеса является подражание американским новациям, в связи с чем единственным способом возрождения российской эстрады на международном уровне является эволюция в сторону патриотизма, исторической памяти и народности. Такое мнение в беседе с «Народными Новостями» выразил первый вице-президент Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей России Андрей Антонов.

Антонов призвал ориентироваться больше на понятие «российская эстрада», нежели на термин «шоу-бизнес», поскольку эти веяния были занесены в нашу страну из Америки.

Шоу-бизнес — это занесенное нам из США понятие. Представители шоу-бизнеса фактически являются подражателями американских новаций. А подражатели никогда не добивались долговременных больших успехов. Идущие сзади никогда не станут первыми, — подчеркнул член российского Союза писателей.

Он выразил уверенность в том, что шоу-бизнес в современном виде является чуждым для нашей страны явлением, не отвечающим потребностям и интересам здорового российского общества. Антонов считает единственно верным способом возрождения российской эстрады на мировом уровне возвращение в неё народного творчества и патриотизма.

Ведь было много нареканий в отношении шоу-бизнеса со стороны общественности. Но в настоящее время российская эстрада нуждается в определенной эволюции в сторону патриотизма, исторической памяти и народности. А лучшие народные явления и произведения обязательно должны присутствовать на российской эстраде, — констатировал Антонов.

Певица Ольга Кормухина ранее заявила, что на российском шоу-бизнесе можно поставить «жирный крест», поскольку сцена испытывает нехватку талантливых и исполнителей. По мнению звезды, даже творчество Филиппа Киркорова является «попсятиной». Она также раскритиковала слушателей Григория Лепса и Сергея Жукова. По ее мнению, этих исполнителей считают великими за счет количества подписчиков и просмотров, в то время как концерты с «качественной музыкой» не собирают в России полные стадионы.