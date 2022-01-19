В Союзе пассажиров рассказали, что грозит Волочковой за отказ надеть маску

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео инцидента на борту самолёта, следующего из Мальдивской Республики в аэропорт Шереметьево. Накануне бортпроводник потребовал от балерины надеть маску, в результате произошёл конфликт. По прилёте сотрудники авиакомпании вызвали правоохранителей. На кадрах видно, что у Волочковой маска спущена на уровень рта, при этом несколько пассажиров находятся в салоне вообще без масок.

Балерина с детьми пытается выяснить, почему стюарды сконцентрировали внимание на ней, когда в салоне находятся другие пассажиры со спущенными масками. По мнению её спутника, это происходит лишь потому, что «это...