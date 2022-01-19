В Союзе пассажиров рассказали, что грозит Волочковой за отказ надеть маску
Председатель Союза пассажиров Янков: авиакомпания может занести Волочкову в чёрный список
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:37, 19 января 2022
Анастасия ВолочковаФото: Павел Кашаев/Global Look Press
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В действиях отказавшейся надеть маску на борту самолёта балерины Анастасии Волочковой могут не найти состава правонарушения, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Он уточнил: авиакомпания может занести танцовщицу в чёрный список, однако другие авиакомпании не обязаны отказывать ей в продаже билетов, пишет «Газета.Ru».
Эта авиакомпания может действительно занести Волочкову в чёрный список, но это будет акт внутри авиакомпании. И другие авиакомпании, во-первых, об этом могут и не узнать, хотя из-за того, что это Волочкова, это может в СМИ быть опубликовано, тогда узнают, тоже не обязаны ей отказывать в продаже билетов. Понимаете, как, тут же всё просто: если там были основания для правонарушения, то нужно заводить административное или уголовное дело в месте приземления самолёта, вызывать полицию, когда самолёт приземлился, — рассказал Янков.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова намерена подать в суд на бортпроводника самолёта, потребовавшего от неё надеть медицинскую маску. Балерина и её спутник уверены, что стюард спровоцировал скандал намеренно. По словам Сергея, который сопровождал артистку в полёте, инцидент произошёл, когда балерина опустила маску, чтобы выпить кофе. В этот момент к ней подошли сразу три бортпроводника и начали снимать всё происходящее.