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В состоянии лёгких МакSим заметили серьёзные изменения

16:28, 05 июля 2021
МакSим МакSим Фото: maksimartist/instagram.com
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Находящейся в коме MaкSим провели новую компьютерную томографию грудной клетки. Новость о состоянии певицы сообщил Telegram-канал LShot со ссылкой на представителя артистки Маргариту Соколову.

Отмечается, что предыдущее исследование было проведено МакSим 27 июня. За это время очаги, ранее видимые в лёгких, не уменьшились, но немного уплотнились. Также Telegram-канал утверждает, что появилось небольшое количество новых образований с признаками начального регресса.

Ещё рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!приводит канал слова директора певицы.

Накануне Маргарита Соколова рассказала о визите священника в палату певицы. Отец Лука причастил и соборовал звезду. Директор артистки призвала поклонников МакSим молиться за неё и верить в лучшее.

Ранее жена музыканта Петра Мамонова сообщила, что врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое, он продолжает находиться на аппарате ИВЛ. О госпитализации Мамонова после заражения коронавирусной инфекцией стало известно 1 июля. Сообщалось, что поражение лёгких музыканта составляет 87%.

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