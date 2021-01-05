В соцсетях возмущены рекламой Собчак китайских подделок

https://static.news.ru/photo/9b1b87a6-50dd-11eb-84d5-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: vk.com/sobchak

Телеведущая Ксения Собчак сравнила стоимость дизайнерских вещей в России и аналогов из Китая. Это вызвало критику со стороны пользователей соцсетей.

Собчак показала дизайнерский диван из России, который стоит 800 тысяч рублей и кровать за 500 тысяч и сравнила их с точно таким же, сделанным в Китае, но стоящими 200 и 50 тысяч соответственно. Таким образом телеведущая прорекламировала китайскую фабрику на своём YouTube-канале.

Это вызвало критику со стороны пользователей соцсетей. Они сочли это рекламой подделок, сообщает URA.RU.

Всего за 200 косарей привезут фейк Минотти из Китая. Ждём интервью Собчак с Аксёновым с рекламой палёных сумок Эрмес, — так, к примеру, отозвался на это канал «Коленки Муравиной».

Собчак в долгу не осталась. Она заявила, что не все могут себе позволить мебель премиум сегмента, а если в Китае сделали что-то похожее, но дешевле, то и слава богу.

Люди перестанут ковёр на стену вешать и спать на раскладном клетчатом диване, — добавила она.

Ранее сын Ксении Собчак не признал в переодевшейся в осла ведущей маму, чем насмешил гостей. Малыш отмечал свой четвёртый день рождения, Собчак ради такого случая примерила костюм осла из «Бременских музыкантов» и в таком виде нагрянула домой с подарками. Семейное торжество решили отметить небольшой вечеринкой, на которую к тому моменту собрались гости. Сын растерялся, увидев маму в необычном костюме, и экс-кандидату в президенты России даже пришлось уточнить у Платона, мама перед ним или лошадь. Ребёнок ответил, что лошадь, писал NEWS.ru.