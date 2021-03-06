Пользователи Сети высмеяли будущую невестку Королёвой и Тарзана

Будущая невестка певицы Наташи Королёвой и Сергея Глушко (Тарзан) Мелисса подверглась критике со стороны пользователей социальных сетей. Юзерам не понравились улыбка и зубы избранницы единственного наследника звёздной пары.
Как смешно смотреть на эту девку с забором из зубов! Неужели для этого «спектакля» нельзя было что-то более приличное подобрать, — задаётся вопросом один из юзеров в комментариях к передаче «Ты не поверишь!» с участием Мелиссы.
Другие пользователи также обратили внимание на зубы девушки, кто-то отметил, что она будет «отличной вишенкой на торте этой семейки». Впрочем, часть комментаторов положительно встретила новость о грядущей свадьбе. Девушка пока не ответила хейтерам на их критику. Молодые люди живут вместе с Тарзаном и Королёвой.
Ранее стало известно, что единственный сын певицы Наташи Королёвой и Сергея Глушко 18-летний Архип сделал предложение своей подруге Мелиссе, которая работает стриптизёршей в одном из московских клубов.
Как сообщал NEWS.ru, любимая девушка наследника стриптизёра Тарзана (Сергея Глушко) и певицы Наташи Королёвой 18-летнего Архипа рассказала, как зарабатывает на жизнь, и назвала сумму своего дохода.