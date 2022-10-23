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В Сочи началась подготовка к Всероссийскому конкурсу «Краса России»

Подготовка к Всероссийскому конкурсу «Краса России» стартовала в эти дни в Сочи. На главную корону в этом году претендует 51 участница из разных регионов России, сообщает «КП-Кубань».

Масштабный кастинг по отбору красавиц состоялся летом, участницы презентовали себя и свои таланты. Сейчас претендентки на главную корону конкурса тренируются и репетируют свое выступление.

Финал конкурса состоится 26 октября в Зимнем театре Сочи, который является лучшей концертной площадкой города. Победительнице достанется путевка на международный конкурс Miss Earth 2023.

В июле состоялся конкурс «Мисс Москва — 2022». Его победительницей стала Анна Янкова. Она представляет столицу на фестивале «Краса России» в Сочи.

Ранее сообщалось, что победительницей конкурса «Краса России — 2021» стала 19-летняя Екатерина Вельмакина из Подмосковья. Ей вручили корону и приз в 2 млн рублей.