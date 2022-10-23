Подготовка к Всероссийскому конкурсу «Краса России» стартовала в эти дни в Сочи. На главную корону в этом году претендует 51 участница из разных регионов России, сообщает «КП-Кубань».
Масштабный кастинг по отбору красавиц состоялся летом, участницы презентовали себя и свои таланты. Сейчас претендентки на главную корону конкурса тренируются и репетируют свое выступление.
Финал конкурса состоится 26 октября в Зимнем театре Сочи, который является лучшей концертной площадкой города. Победительнице достанется путевка на международный конкурс Miss Earth 2023.
В июле состоялся конкурс «Мисс Москва — 2022». Его победительницей стала Анна Янкова. Она представляет столицу на фестивале «Краса России» в Сочи.
Ранее сообщалось, что победительницей конкурса «Краса России — 2021» стала 19-летняя Екатерина Вельмакина из Подмосковья. Ей вручили корону и приз в 2 млн рублей.