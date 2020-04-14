«В шее трубка, поражено 60% лёгких»: врачи рассказали о состоянии Бабкиной

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Надежда Бабкина находится на искусственной вентиляции лёгких, у неё поражена значительная часть лёгких. Певица недавно вышла из комы.

Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей. Со 2-го апреля она на искусственной вентиляции лёгких — в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд, — рассказал источник «СтарХита» в клинике, где проходит лечение знаменитость.

Согласно контрольному КТ лёгких, объём поражения тканей составляет больше 60%. Очагов не становится больше, но уже и это считается тяжёлой формой.

Бабкина, по сообщениям СМИ, была госпитализирована 1 апреля. Она находится в закрытом инфекционном боксе в частной клинике. Анализы на коронавирус у артистки отрицательные, но врачи диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию.

Родные певицы тщательно скрывают информацию о состоянии её здоровья. Так, молодой бойфренд Бабкиной Евгений Гор буквально накануне тревожных известий уверял, что певица якобы сидит дома и занимается хозяйством, писал NEWS.ru.