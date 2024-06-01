В Сети завирусилось видео с умершими от рака мозга Фриске и Заворотнюк

В Сети завирусилось архивные видео с актрисой Анастасией Заворотнюк и певицей Жанной Фриске. Две звезды, которые погибли от рака мозга, участвовали в съемках шоу «Минута славы» в 2011 году.

В студию Первого канала пришел участник, который мечтал спеть с Жанной Фриске. Заворотнюк, которая являлась ведущей шоу, взяла в руки телефон и тут же позвонила певице.

Жанночка, дорогая, это Настя Заворотнюк беспокоит. Могу тебя оторвать на минуточку? Ты территориально далеко от Останкино? Не могла бы ты к нам сюда приехать, — поинтересовалась актриса.

Фриске с радостью согласилась, подчеркнув, что «мечты должны сбываться». После этого певица оказывается в студии. Пользователи отмечают, что не могут смотреть на эти кадры без слез.

Жанна Фриске сначала пела в группе «Блестящие», потом выступала сольно, снималась в кино и различных телешоу. Ей приписывали романы с самыми красивыми и богатыми мужчинами отечественного шоу-бизнеса, но она влюбилась в ведущего Первого канала Дмитрия Шепелева и родила от него сына в 2013 году. Жизнь Жанны Фриске оборвалась в 40 лет: у певицы был рак мозга.

Фриске узнала о серьезных проблемах со здоровьем, когда еще была беременна. Врачи предложили ей выбор: сделать аборт и начать лечение или оставить ребенка, рискуя жизнью. Певица отказалась прерывать беременность.

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Она упокоилась рядом с могилой народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Вдовец артистки встал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он встал и заплакал.