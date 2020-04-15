В Сети запустили акцию с персонажами «Спокойной ночи, малыши!»

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Герои телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» запустили в интернете акцию #спокойнодома, принять участие в которой призвали своих юных подписчиков.

В своём Instagram Хрюша опубликовал видео, в котором рассказал, что соблюдает режим самоизоляции и заявил, что совершенно не скучает.

Мы рисуем, читаем, поём, делаем зарядку, играем! А чем занимаетесь вы? Расскажите, — обратился он к своим подписчикам.

По словам персонажа передачи, для участия в акции им нужно записать видео, и рассказать в нём, какие навыки они освоили во время самоизоляции. Кроме того, Хрюща призвал своих подписчиков оставаться дома, мыть руки и кушать витамины, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что студия Animaccord, являющаяся создателем мультипликационного сериала «Маша и Медведь», подготовила несколько роликов с главными героями о важности соблюдения самоизоляции и правилах гигиены в условиях распространения коронавируса.