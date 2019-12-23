https://static.news.ru/photo/985f24b8-2579-11ea-8eeb-fa163e074e61_660.jpg Нюша Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интернет-пользователи раскритиковали имя, которое певица Нюша придумала для своей дочери. Исполнительница назвала её Симбой.

Знакомьтесь, моя дочь — Симба, — цитирует РЕН ТВ Нюшу.

Поклонники неоднозначно отреагировали на такое имя. Они провели аналогию с мультфильмом «Король Лев» и отметили, что оно больше мужское.

Сама певица считает прекрасной ассоциацию с мультфильмом. По словам Нюши, «Король Лев» один из её любимых мультиков.

Ранее NEWS.ru писал, что Нюша уходит в декрет. Для 27-летней певицы дочь Симба стала первым ребёнком. Отец девочки — советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.