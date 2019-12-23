Интернет-пользователи раскритиковали имя, которое певица Нюша придумала для своей дочери. Исполнительница назвала её Симбой.
Знакомьтесь, моя дочь — Симба, —
цитируетРЕН ТВ Нюшу.
Поклонники неоднозначно отреагировали на такое имя. Они провели аналогию с мультфильмом «Король Лев» и отметили, что оно больше мужское.
Сама певица считает прекрасной ассоциацию с мультфильмом. По словам Нюши, «Король Лев» один из её любимых мультиков.
Ранее NEWS.ru писал, что Нюша уходит в декрет. Для 27-летней певицы дочь Симба стала первым ребёнком. Отец девочки — советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.
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