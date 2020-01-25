https://static.news.ru/photo/7ed967a6-3f55-11ea-bae2-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Подписчики и поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк нашли в Сети видео, где женщина рассказала о том, как чуть не умерла в детстве.

Видео было сделано во время участия Заворотнюк в украинской версии шоу «Битва экстрасенсов» в 2013 году.

Было воспаление гланд — один раз такое сильное, что меня просто успели довезти до больницы, где хирург без всякого обезболивания полоснул по горлу. Просто потому что жизнь, считайте, на волоске висела, — сказала она.

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой.