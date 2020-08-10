В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион

Пользователи Сети неоднозначно восприняли информацию о том, что певец Филипп Киркоров приобрёл кроссовки Air Jordan, которые перекупщики в Москве продают за один миллион рублей.
Спортивная обувь, результат коллаборации Dior и Nike, была показана королём российской эстрады в Instagram. Многие пользователи соцсети положительно отнеслись к модному выбору Киркорова, отметив, что он остаётся самым гламурным мужчиной в мире.
Однако нашлись и те, кто посчитал, что обновка не стоит потраченных на неё денег. Об этом они
Ранее NEWS.ru сообщал, что всего было выпущено 15 тысяч экземпляров Air Jordan, из них треть сразу досталась постоянным клиентам Dior. Оставшиеся пары на старте продаж стоили порядка $2 тысяч (140 тысяч рублей), но сейчас перекупщики продают Air Jordan за $15 тысяч долларов (1 миллион рублей). Киркоров специально прилетел в Москву, чтобы забрать долгожданную обновку, в которой после примерки прошёлся по центру столицы.
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