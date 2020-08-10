В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион

https://static.news.ru/photo/b5e1b32a-db72-11ea-83b0-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Пользователи Сети неоднозначно восприняли информацию о том, что певец Филипп Киркоров приобрёл кроссовки Air Jordan, которые перекупщики в Москве продают за один миллион рублей.

Спортивная обувь, результат коллаборации Dior и Nike, была показана королём российской эстрады в Instagram. Многие пользователи соцсети положительно отнеслись к модному выбору Киркорова, отметив, что он остаётся самым гламурным мужчиной в мире.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что обновка не стоит потраченных на неё денег. Об этом они высказались в комментариях к посту певца: «Дурдом! Кроссовки за один миллион», «Может хватит хвастаться?», «С ума сошли что ли?», «К чему этот коллапс, хвастовство или кто-то жиру бесится», «Молодец, Филипп Бедросович, спасли пару кроссовок! Я вот спасаю кошек и щенят».

Ранее NEWS.ru сообщал, что всего было выпущено 15 тысяч экземпляров Air Jordan, из них треть сразу досталась постоянным клиентам Dior. Оставшиеся пары на старте продаж стоили порядка $2 тысяч (140 тысяч рублей), но сейчас перекупщики продают Air Jordan за $15 тысяч долларов (1 миллион рублей). Киркоров специально прилетел в Москву, чтобы забрать долгожданную обновку, в которой после примерки прошёлся по центру столицы.