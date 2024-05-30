В Сети тепло вспоминают скончавшуюся Заворотнюк Пользователи Сети назвали скончавшуюся Заворотнюк настоящей звездой

Пользователи Сети и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк делятся чувствами в связи с кончиной звезды сериала «Моя прекрасная няня». По данным MK.RU, в комментариях они выражают свои соболезнования. Актрису назвали воплощением женственности и настоящей звездой.

Какое горе... Анастасия была не только прекрасной актрисой, но и невероятно красивой женщиной, — пишет один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что потрясен новостью о смерти актрисы. Третий подчеркнул, Заворотнюк была не только великолепной актрисой, но и замечательной, сильной женщиной. Пользователи также обратили внимание на ее неподражаемый талант. Поклонники вспомнили, сколько актриса подарила улыбок и радости.

Вечная память Анастасии. Она оставила яркий след в нашем кино и в наших сердцах. Такая трагедия, потерять ее так рано, — поделился чувствами очередной пользователь.

Комментаторы сошлись во мнении, что Заворотнюк была настоящей звездой. Также ее назвали символом красоты и таланта.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Звезда «Моей прекрасной няни» умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.