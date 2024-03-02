В Сети появился райдер вернувшейся в Россию Анны Асти Mash: Анна Асти вернулась в РФ и начала готовиться к возобновлению выступлений

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Асти

Telegram-канал Mash сообщил, что певица Анна Асти вернулась в Россию и начала подготовку к возобновлению частных выступлений. Он также опубликовал райдер знаменитости, в который входят перелет бизнес-классом в первом ряду и ВИП-проход, пятизведочная гостиница с номером люкс с увлажнителем и очистителем воздуха.

По информации канала, из еды певица предпочитает фрукты, ягоды, травяной чай, орехи, мед, овощную, сырную, рыбную и мясную нарезки, а также швейцарский шоколад, а все ее перемещения должны осуществляться только на Mercedes — Maybach или V-классе. Mash уточнил, что в райдере Асти содержатся и пожелания насчет гримерки — окна должны быть занавешены, а камеры заклеены, также певица требует клей «Момент» и нейлоновые перчатки. В публикации уточняется, что из алкоголя обязательно должны быть коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet Chandon.

По данным канала, Анна Асти требует и «чаевые», $200 в сутки для нее и по $100 для каждого из членов команды. При этом, уточнил Mash, выступление певицы стоит 7 млн рублей, что на 3 млн ниже, чем до скандальной «голой» вечеринки. Канал добавил, что в результате этого инцидента артистка лишилась 13 млн рублей, у нее были отменены не только новогодние корпоративы, но и тур.

Ранее в Сети появился райдер певицы Клавы Коки. Telegram-канал Ural Mash рассекретил список, в котором одним из обязательных требований является водитель-мужчина. По информации канала, знаменитость согласна ездить лишь с шофером мужского пола, стаж которого — более шести лет за рулем.