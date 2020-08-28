В Сети появился неоднозначный снимок Киркорова с манекенщиком Тейшеру

https://static.news.ru/photo/4fed17a2-ea14-11ea-9dcb-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фотограф Пугачёвой Роман Родин опубликовал ностальгическое фото певца Филиппа Киркорова со съёмок клипа на песню «Снег».

Снимок представляет собой вырезку из журнала со статьёй с интригующим названием «Страстное признание Филиппа». Статья сопровождается фотографией артиста с 19-летнем бразильским манекенщиком Марлоном Тейшеру.

Почему так жесток снег? Помните, это моя публикация о съемках грандиозного видео в прессе. Теперь уже история! Но какая! — прокомментировал фотограф снимок.

Как поясняет Teleprogramma.pro, Тейшеру много лет назад приезжал в Россию на съёмки клипа. По задумке режиссёра Алана Бадоева Киркоров смотрит в зеркало и видит себя в молодости. При этом сильного сходства между бразильцем и поп-королем не было, но у них очень сильно совпадали рост и типажи.

Ранее NEWS.ru писал, что Филипп Киркоров отправился в отпуск. Король поп-сцены с детьми находится на отдыхе в Греции. Кадрами своего пребывания он решил поделиться в Instagram. Киркоров показал, как его дети Мартин и Алла-Виктория осваивают вейкборд. На видео заметно, что дети научились ловко управляться с доской. Мчась по волнам, они визжат от страха и восторга.