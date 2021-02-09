Стало известно, в каких условиях проживает Алибасов в Калининграде

https://static.news.ru/photo/600c0010-6acc-11eb-8485-96000091f725_660.jpg Фото: viqeo.com

Сын Бари Алибасова опубликовал видео квартиры в Калининграде, куда временно поселил своего знаменитого отца.

Накануне продюсер, выписавшись из наркологической клиники, уехал к сыну. В ролике, опубликованном изданием StarHit, видны многочисленные просторные комнаты, интерьер которых выполнен в едином стиле. В квартире много мебели из натуральной кожи и дерева, также стоит бильярдный стол и массажная кушетка.

А сегодня у папы будет кастинг. Врачи сказали, что папе надо работать, и его мозг будет включаться, — рассказал Алибасов-младший.

Для кастинга была приготовлена большая кровать. При этом сын продюсера сразу предупредил, что это не порно-кастинг, о чём можно было бы подумать, просто кровать будет присутствовать в шоу. Он напомнил, что скандальный клип Алибасова «Фаина» также был записан на кровати. Учитывая, что у продюсера проблемы с текущей памятью, а всё, что из прошлого, он помнит прекрасно, то этот опыт будет незаменим, отметил он.

Ранее сообщалось, что 73-летний продюсер Бари Алибасов решил покинуть Москву. Его в сопровождении сына заметили в московском аэропорту. Создатель группы «На-На» сидел в инвалидном кресле. По словам адвоката Алибасова-младшего Александра Бенхина, накануне Бари Каримовича выписали из наркологической клиники. За ним приехал сын и теперь везёт в аэропорт на рейс до Калининграда. Адвокат не уточнил, зачем продюсер покидает Москву, писал NEWS.ru.

В последнее время создатель группы «На-На» всё чаще оказывается в эпицентре скандалов. Среди наиболее заметных — отравление чистящим средством «Крот», которое продюсер принял за сок, развод с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной и предшествовавший этому затяжной имущественный спор из-за недвижимости и денег.