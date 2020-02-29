https://static.news.ru/photo/29fd608e-5b0c-11ea-a3d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: katyagordon/instagram.com

Адвокат Сергей Жорин поделился видеозаписью, на котором телеведущая Катя Гордон не стоит на ногах и находится, вероятно, под действием наркотических средств.

По словам Жорина, который прожил в браке с Гордон несколько лет, тот случай произошёл в Париже. Перед вылетом он ненадолго вышел из отеля, а когда вернулся застал супругу в странном состоянии.

Так как часто после таких эпизодов Гордон пыталась меня обвинять в побоях, в качестве подстраховки для себя в будущем снял это видео, — рассказал он StarHit.

Телеведущая, сидя на полу и слюной у рта, пыталась что-то сказать. Когда она пришла немного в себя, то ушла в ванну, где пробыла ещё несколько часов. В итоге на самолет пара опоздала.

Как рассказал адвокат, он не раз наблюдал Екатерину в неадекватном состоянии, но, как человек никогда не употреблявший запрещённые препараты, не подозревал, с чем связано такое странное поведение.

Ранее Екатерина Гордон публично обвинила экс-супругу рэпера Гуфа Айзу Анохину в употреблении наркотиков при ребёнке и предложила ей пройти тестирование. В ответ девушка предложила тест на наркотики пройти вместе, писал NEWS.ru.