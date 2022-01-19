В Сети появилось видео инцидента с Волочковой

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео инцидента на борту самолёта, следующего из Мальдивской Республики в аэропорт Шереметьево. Накануне бортпроводник потребовал от балерины надеть маску, в результате произошёл конфликт. По прилёту сотрудники авиакомпании вызвали правоохранителей.

На кадрах видно, что у Волочковой маска спущена на уровень рта. При этом несколько пассажиров находятся в салоне вообще без масок.

Как сообщил источник РИА Новости, МВД намерено передать в следственные органы материалы по фактам оскорбления Волочковой сотрудников полиции. По его словам, балерина была в нетрезвом виде и нарушала общественный порядок.

Ранее стало известно, что артистка намерена подать в суд на бортпроводника «Аэрофлота». Она и её спутник уверены, что мужчина намеренно спровоцировал конфликт.

По мнению спутника балерины Сергея, инцидент произошёл, когда Волочкова опустила маску, чтобы выпить кофе. В этот момент к ней подошли сразу три бортпроводника и начали снимать всё происходящее. По словам мужчины, сотрудники авиакомпании грубо требовали от Волочковой надеть маску и «вытягивали на конфликт». В результате по прибытии на борт самолёта вызвали полицию. Артистке пришлось провести в отделении пять часов.