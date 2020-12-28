В Сети появилось фото Пугачёвой с внуками Ротару

https://static.news.ru/photo/bcd5b4f0-491e-11eb-aa2c-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: instagram.com/_alla.pugacheva

Фанатская группа Аллы Пугачёвой поделилась архивным снимком Примадонны. На фото, которому около десяти лет, певица позирует вместе с Софией Ротару и её внуками.

В советские времена ходили слухи, что две знаменитые исполнительницы соперничают и на дух друг друга не выносят. Затем появилась информация, что их отношения потеплели. Вероятно, именно тогда и была сделана эта фотография.

В кадре, опубликованном в Instagram, Алла Пугачёва обнимает внуков Ротару Анатолия и Соню. Все четверо улыбаются и всем своим видом демонстрируют, что им приятно находиться в обществе друг друга.

Ранее хореограф Егор Дружинин рассказал, как работал с Аллой Пугачёвой. Первый раз — на концерте певицы Жасмин, постановщиком которого была Алла Борисовна. По его словам, он уже тогда хорошо прочувствовал её скверный характер. Тогда хореограф пообещал себе никогда больше с ней не работать.

Однако позже, в 2019 году, они вновь поработали вместе — на юбилейном шоу Пугачёвой «P. S.». Тогда певица, по его словам, также была жестока по отношению к участникам проекта, и в частности к танцорам. Дружинин рассказал, что порой она доводила их до слёз. Особенно хореографа задело отношение Примадонны к нему и его балету, писал NEWS.ru.