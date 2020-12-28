В Сети появилось фото Пугачёвой с внуками Ротару

Фанатская группа Аллы Пугачёвой поделилась архивным снимком Примадонны. На фото, которому около десяти лет, певица позирует вместе с Софией Ротару и её внуками.
В советские времена ходили слухи, что две знаменитые исполнительницы соперничают и на дух друг друга не выносят. Затем появилась информация, что их отношения потеплели. Вероятно, именно тогда и была сделана эта фотография.
В кадре, опубликованном в Instagram, Алла Пугачёва
Ранее хореограф Егор Дружинин рассказал, как работал с Аллой Пугачёвой. Первый раз — на концерте певицы Жасмин, постановщиком которого была Алла Борисовна. По его словам, он уже тогда хорошо прочувствовал её скверный характер. Тогда хореограф пообещал себе никогда больше с ней не работать.
Однако позже, в 2019 году, они вновь поработали вместе — на юбилейном шоу Пугачёвой «P. S.». Тогда певица, по его словам, также была жестока по отношению к участникам проекта, и в частности к танцорам. Дружинин рассказал, что порой она доводила их до слёз. Особенно хореографа задело отношение Примадонны к нему и его балету, писал NEWS.ru.