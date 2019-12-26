https://static.news.ru/photo/6260a400-27e9-11ea-9491-fa163e074e61_660.jpg Мария Гончар Фото: mari_gonchar/instagram.com

Хоккеиста Ивана Телегина заметили на одном светском мероприятии в компании блондинки. Молодые люди не скрывали своих чувств на публике.

По данным «Экспресс-газеты», бизнесвумен Мария Гончар является любовницей Телегина. Девушка владеет крупной фирмой, которая занимается организацией путешествий. Внешне девушка похожа на супругу спортсмена Пелагею.

Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия.

Как писал NEWS.ru, развод в семье певицы Пелагеи и хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина назревал уже давно. Их отношения чуть не развалились в прошлом году, но тогда брак удалось спасти благодаря настойчивости певицы. Однако её постоянная ревность не давала покоя Ивану, и это окончательно рассорило возлюбленных, рассказали близкие спортсмена.