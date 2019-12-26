Хоккеиста Ивана Телегина заметили на одном светском мероприятии в компании блондинки. Молодые люди не скрывали своих чувств на публике.
По
Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия.
Как писал NEWS.ru, развод в семье певицы Пелагеи и хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина назревал уже давно. Их отношения чуть не развалились в прошлом году, но тогда брак удалось спасти благодаря настойчивости певицы. Однако её постоянная ревность не давала покоя Ивану, и это окончательно рассорило возлюбленных, рассказали близкие спортсмена.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен