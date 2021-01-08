Фото Лизы Галкиной с отцом в Кремле появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/e812e444-527e-11eb-acee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На одной из фанатских страничек дочки певицы Аллы Пугачёвой и артиста Максима Галкина Лизы появилась фотография, на которой девочка запечатлена вместе с папой в Кремле.

В кадре звёздный ребёнок появился в платье. Подобные элементы гардероба Лиза Галкина, судя по соцсетям её родителей, надевает по праздникам. Поэтому нетрудно догадаться, что снимок был сделан во время торжества в Кремле.

На самом Галкине надет чёрный костюм с белой рубашкой. Его дочку сфотографировали в многослойном платье в пол, украшенном крупными цветами. На голове у девочки корона.

Поклонники оценили опубликованный кадр.

Замечательное фото. Столько нежности и любви в глазах Максима. Счастье! — написал один из комментаторов в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Максим Галкин опубликовал трогательный видеоролик с реакцией сына Гарри на новогоднее выступление Аллы Пугачёвой. Семилетний ребёнок буквально застыл перед экраном телевизора, увидев, как его мать исполняет песню на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной».