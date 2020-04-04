В Сети появились новые подробности скандала с Джиганом

В Интернете появились подробности скандала, который произошёл с рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вайнштейн) в одном из клубов Сан-Франциско, где его задержали охранники.
Музыканту подсыпали в коктейль наркотическое вещество. Сам он об этом не подозревал, поэтому выпил.
Когда понял, что накрывает, Денис побежал в туалет. Там его нашли охранники, голого, кричащего несвязные вещи, бьющегося об стену головой. Охранники усмирили Дениса и передали полиции, — сообщил Telegram-канал YOBAJUR, ссылаясь на «надёжный источник».
Поклонники считают, что это могло бы объяснить, почему исполнитель ведёт себя неадекватно. Однако эта информация пока никак не подтверждена,
Ранее Джиган лежал в американской клинике, где он лечился от наркозависимости. Фанаты, ко всему прочему, заподозрили музыканта в избиении жены Оксаны Самойловой. Недавно его видели в клубе Майами. Многодетный отец отдыхал в компании девушек. После этого случая он якобы съехал из их общего с женой дома. Однако супруга рэпера опровергла эти слухи.
Ранее NEWS.ru рассказывал, как рэпер попытался заслужить прощения у своей супруги.
Добавьте наши новости в избранные источники