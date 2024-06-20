В Сети понадеялись, что Лазарева «протрезвеет» после нового поворота судьбы

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Пользователи соцсетей многозначительно отреагировали на внесение телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов, а также ее выпады в адрес России и своих соотечественников, реакцию собрало издание aif.ru. Некоторые выразили надежду, что артистка наконец «протрезвеет».

Танюшка-литрушка жжет, конечно! Наговорила на статью все-таки... Ну может протрезвеет хоть сейчас, — написал Дмитрий С.

Другие также предположили, что Лазарева имеет проблемы с алкоголем. Пользователь Вася П. назвал телеведущую «алкотеррористской». Он выразил недоумение в связи с реакцией артистки на решение российских властей в ее отношении.

Допилась, теперь удивляется. А на статью, наверно, белочка наговорила после стаканчика, — написал он.

17 июня стало известно, что в отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Соответствующий документ опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских. В нем уточняется, что был проведен лингвистический анализ высказываний телеведущей, по результатам которого обнаружены сведения, направленные на оправдание терроризма.

Перед этим МВД объявило в розыск российскую телеведущую. Статья касается дискредитации Вооруженных сил РФ.